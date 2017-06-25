Гужва прокомментировал решение суда

Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва пока не знает, будет ли он вносить залог в 544 тысячи гривен, установленный судом. Об этом он заявил журналистам после заседания суда, видео разместил журналист Юрий Лукашин на своей странице в Facebook.

Отвечая на вопрос, будет ли он вносить залог, Гужва сказал, что примет это решение, переговорив с адвокатами и друзьями. При этом он отметил, что пока никто ему не говорил, что готов внести залог.

Гужва также заявил, что с его стороны нет состава преступления.

"С моей стороны состава преступления нет. Поэтому говорить о правильности решения могут сторона обвинения или защиты", – прокомментировал главред Страна.ua решение суда.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Гужву на два месяца с правом внесения залога в 544 тысячи гривен.



В квартире у главреда Страны.ua прошли обыски

22 июня Гужву задержали по подозрению в вымогательстве 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько материалов.



По словам самого Гужвы, представители Линько предлагали редакции 20 тысяч долларов за то, чтобы она не публиковала критический материал. По версии главреда, когда посредники получили отказ – сфальсифицировали обвинение в вымогательстве.

Источник: korrespondent.net