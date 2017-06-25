Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июня 2017, воскресенье, 03:36
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
25. 06. 2017

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

 
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром 25 июня в центральной части Японии, сообщает РИА Новости.
 
Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.
 
Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.
 
В результате землетрясении на время было остановлено движение скоростных поездов.
 
Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Угрозы возникновения цунами нет.
 
Сейсмологи предупреждают о возможности возникновения оползней в префектуре Нагано.

У побережья Чили произошло сильное землетрясение
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индийском океане у берегов Индонезии.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.