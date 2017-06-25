Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром 25 июня в центральной части Японии, сообщает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

В результате землетрясении на время было остановлено движение скоростных поездов.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Угрозы возникновения цунами нет.

Сейсмологи предупреждают о возможности возникновения оползней в префектуре Нагано.



У побережья Чили произошло сильное землетрясение

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индийском океане у берегов Индонезии.

Источник: korrespondent.net