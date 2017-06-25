Танк врезался в столб на репетиции парада в Минске

В Минске во время репетиции парада танк Т-72, который ехал в сторону центра города, врезался в столб в районе станции метро Московская, сообщает Citydog.by.

При столкновении танк снес столб и повредил обшивку.

В результате инцидента никто не пострадал.







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Напомним, ранее в России показали стрельбу танка Армата.

Источник: korrespondent.net