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25. 06. 2017

Саакашвили требует от Порошенко 50 евро за испорченную футболку

 
Экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Винницкую область, где он поздравил выпускников с окончанием школы. Об этом политик сообщил на своей станице в Facebook.
 
Саакашвили призвал президента Петра Порошенко возместить стоимость испорченной футболки, так как, по его словам, нападавшего наняли местные представители БПП.
 
"Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро", – написал Саакашвили.


Саакашвили назвал главу Минюста мерзавцем
 
Напомним, 18 июня в Кривом Роге в Саакашвили бросили яйцом, в которое была залита зеленка.

Источник: korrespondent.net
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