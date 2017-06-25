Бойцы Айдара не причастны к терроризму – СБУ

Служба безопасности Украины в результате проведенный проверки не получила доказательств, свидетельствующих о создании террористической организации военнослужащими батальона территориальной обороны Айдар, сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины в результате осуществленных мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона территориальной обороны Айдар уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины", – сказано в сообщении.

Однако в ходе расследования выяснилось, что отдельные бывшие и действующие военнослужащие батальона Айдар в составе преступной группы совершили ряд преступлений насильственного направления.

СБУ решила передать полученные данные в Сватовский отдел полиции ГУНП в Луганской области, где уже расследуются другие правонарушения, совершенные преступной группой военнослужащих.



Айдаровцы подрались с охраной под АП

Ранее сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство из-за разбойного нападения внефракционного депутата Сергея Мельничука и его батальона Айдар в Новосветловке Луганского области в 2014 году.

Источник: korrespondent.net