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25. 06. 2017

Бойцы Айдара не причастны к терроризму – СБУ

 
Служба безопасности Украины в результате проведенный проверки не получила доказательств, свидетельствующих о создании террористической организации военнослужащими батальона территориальной обороны Айдар, сообщает пресс-служба СБУ.
 
"Следователи Службы безопасности Украины в результате осуществленных мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона территориальной обороны Айдар уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины", – сказано в сообщении.
 
Однако в ходе расследования выяснилось, что отдельные бывшие и действующие военнослужащие батальона Айдар в составе преступной группы совершили ряд преступлений насильственного направления.
 
СБУ решила передать полученные данные в Сватовский отдел полиции ГУНП в Луганской области, где уже расследуются другие правонарушения, совершенные преступной группой военнослужащих. 

Айдаровцы подрались с охраной под АП
 
Ранее сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство из-за разбойного нападения внефракционного депутата Сергея Мельничука и его батальона Айдар в Новосветловке Луганского области в 2014 году. 

Источник: korrespondent.net
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