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25. 06. 2017

ЦРУ обвинило РФ в многолетних попытках подрыва демократии в США

 
Россия уже на протяжении десятилетий пытается подорвать демократию в США и вмешивается в американские выборы. Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передает NBC News.
 
"Разведывательное сообщество заявило, что русские вмешалась в выборы (президента США 2016 года – ред.) не очень уж оригинальным способом. Они занимаются этим очень давно, русские десятилетиями пытаются подорвать нашу американскую демократию", – сказал он.
 
По словам главы ЦРУ, в подобных действиях РФ "нет ничего нового", однако это акцентирует необходимость усиления поисков мер борьбы с вмешательством.

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Напомним, ранее ЦРУ обвинило Россию в сотрудничестве с WikiLeaks.

Источник: korrespondent.net
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