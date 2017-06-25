ЦРУ обвинило РФ в многолетних попытках подрыва демократии в США

Россия уже на протяжении десятилетий пытается подорвать демократию в США и вмешивается в американские выборы. Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передает NBC News.

"Разведывательное сообщество заявило, что русские вмешалась в выборы (президента США 2016 года – ред.) не очень уж оригинальным способом. Они занимаются этим очень давно, русские десятилетиями пытаются подорвать нашу американскую демократию", – сказал он.





Трамп назначил нового главу секретной службы США По словам главы ЦРУ, в подобных действиях РФ "нет ничего нового", однако это акцентирует необходимость усиления поисков мер борьбы с вмешательством.

Напомним, ранее ЦРУ обвинило Россию в сотрудничестве с WikiLeaks.

Источник: korrespondent.net