ЦРУ обвинило РФ в многолетних попытках подрыва демократии в США

Россия уже на протяжении десятилетий пытается подорвать демократию в США и вмешивается в американские выборы. Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передает NBC News.
"Разведывательное сообщество заявило, что русские вмешалась в выборы (президента США 2016 года – ред.) не очень уж оригинальным способом. Они занимаются этим очень давно, русские десятилетиями пытаются подорвать нашу американскую демократию", – сказал он.
Напомним, ранее ЦРУ обвинило Россию в сотрудничестве с WikiLeaks.
Источник: korrespondent.net