Взрыв в ТЦ в Колумбии: задержаны восемь человек

В Колумбии задержали восемь человек по подозрению в причастности к взрыву самодельной бомбы в торговом центре в Боготе, сообщает Associated Press.

Четверо мужчин и четыре женщины были задержаны в субботу, 24 июня, в Боготе, а также в департаменте Толима в центре страны. Все подозреваемые предположительно состоят в радикальной группировке Народное революционное движение.



Выросло число жертв взрыва в торговом центре Боготы

Напомним, взрыв в торговом центре Боготы произошел 17 июня. В результате взрыва погибли три человека, 11 получили ранения. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористической атакой.

Источник: korrespondent.net