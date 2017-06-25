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25. 06. 2017

Миссия ОБСЕ открыла патрульную базу в Попасной

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ открыла новую передовую патрульную базу для размещения группы наблюдателей в Попасной Луганской области. Об этом сообщает ОБСЕ на своей странице в Facebook.
 
"Новая ППБ позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах", – говорится в сообщении.
 
Восемь сотрудников миссии будут круглосуточно находиться на новой базе. Ротация наблюдателей будет осуществляться каждые пять дней.
 
Шесть патрульных баз ОБСЕ уже работают в подконтрольных украинскому правительству районах: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье (две последние были временно перемещены).
 
Кроме того, три базы работают на неподконтрольных Киеву территориях: Кадиевке (бывшем Стаханове) Луганской области, а также Горловке и Дебальцево Донецкой области.
 
 
Напомним, 23 апреля на Донбассе на мине подорвалась машина ОБСЕ. В результате погиб один из представителей миссии, гражданин США.

Источник: korrespondent.net
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