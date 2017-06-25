Итоги 24.06: Суд над Гужвой, проверка Айдара

Израиль нанес удар по сирийской армии

Армия обороны Израиля атаковала позиции правительственных войск Сирии в ответ на шальные снаряды, разорвавшиеся ранее на контролируемой Израилем территории Голанских высот. В Израиле назвали инцидент со снарядами неприемлемым и нарушающим суверенитет страны.

Депутат Киевского облсовета погиб в ДТП

Депутат столичного областного совета Борис Панченко погиб в результате аварии под Киевом. Инцидент произошел в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь-Володарка на повороте к Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей.

Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Президент России Владимир Путин посетил Крым, в частности – детский центр "Артек". Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста в связи с визитом президента Путина на полуостров.

"МИД выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с Путиным на временно оккупированную РФ территорию Украины – Автономную Республику Крым 24 июня 2017 года", – говорится в сообщении украинского МИД.

Суд арестовал главреда Страна.ua Гужву на два месяца

Руководителя интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву арестовали на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысячи гривен. Такое решение принял Шевченковский районный суд столицы.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он вносить залог, Гужва сказал, что примет это решение, переговорив с адвокатами и друзьями. При этом он отметил, что пока никто ему не говорил, что готов внести залог.

Гужва также заявил, что с его стороны нет состава преступления.

"С моей стороны состава преступления нет. Поэтому говорить о правильности решения могут сторона обвинения или защиты", – прокомментировал главред Страна.ua решение суда.

СБУ не нашла фактов причастности бойцов Айдара к террорганизации

Служба безопасности Украины в результате проведенный проверки не получила доказательств, свидетельствующих о создании террористической организации военнослужащими батальона территориальной обороны Айдар.

Однако в ходе расследования выяснилось, что отдельные бывшие и действующие военнослужащие батальона Айдар в составе преступной группы совершили ряд преступлений насильственного направления.

Подозреваемый в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку

Подозреваемый в государственной измене полковник ВСУ Иван Безъязыков, который находится в Лукьяновском СИЗО, объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщила супруга заключенного Маргарита Кушнирова. По ее словам, голодовку объявил не только Безъязыков, но и "бойцы Торнадо и другие люди".

СМИ назвали причину заморозки залога Украины в 15 млн евро за Евровидение

Залоговую сумму в 15 миллионов евро, которую Киев предоставил в качестве гарантии подготовки и проведения Евровидения-2017, могли заморозить на счетах в Швейцарии в связи с иском европейского информационного телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщило Deutsche Welle со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: korrespondent.net