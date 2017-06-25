В Калифорнии выбрали самую некрасивую собаку

В американском штате Калифорния прошел 29-й конкурс World's Ugliest Dog Contest, победу в котором одержала неаполитанский мастиф по кличке Марта, передает The Guardian.

Несмотря на название, этот титул считается почетным. Хозяйка собаки Ширли Зиндлер получила яркий трофей, приз в размере 1,5 тыс. долларов и отправится со своим питомцем в Нью-Йорк для участия в телешоу.

Хозяйка точно рада

Марта - бывшая собака-спасатель, рассказала Зиндлер. Из-за плохого содержания животное почти ослепло, но после нескольких операций зрение восстановилось.

Решения члены жюри принимали на основе своих первых впечатлений, учитывая необычные отличительные признаки животного, его индивидуальные особенности и реакцию аудитории.

Судьям понравилось поведение Марты, которая держалась абсолютно естественно: она спокойно выходила на сцену, ни на кого не обращая внимания и не выражая намерения исполнять какие-либо собачьи трюки.

Марта вела себя естественнее всех

Напомним, ученые выяснили, что у собак и волков чувство справедливости заложено на генетическом уровне.

Источник: korrespondent.net