В ЦРУ опровергли пренебрежение Трампом данными разведки

Директор ЦРУ Майк Помпео опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп с пренебрежением относится к данным, которые ему предоставляет разведка, сообщает телеканал MSNBC.

"Я не могу представить заявления более ложного, чем то, которое представляет президента Трампа незаинтересованным в данных разведки, когда речь идет о национальной безопасности", - сказал он.

По словам главы ЦРУ, Трамп - серьезный потребитель поставляемой разведсообществом информации.

Помпео также обвинил Москву во вмешательстве в ход выборной кампании в США в 2016 году.

"Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не особо оригинальным способом. Они занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию", - заявил он.

Напомним, в середине мая рейтинг одобрения Трампа упал до минимума с момента инаугурации главы государства 20 января и составил всего 38 процентов.

Однако последний опрос показал, что деятельность Трампа одобряют 48 процентов американцев.

Источник: korrespondent.net