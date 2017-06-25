Сутки в АТО: 26 обстрелов, двое военных погибли

За минувшие сутки, несмотря на перемирие, сепаратисты 26 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в том числе и из запрещенного оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрелов двое украинских военных погибли, один был ранен, еще двое получили боевые травмы.

На Донецком направлении сепаратисты открывали огонь 8 раз. Один из опорных пунктов ВСУ в южном пригороде Авдеевки обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также из противотанковых гранатометов вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Верхнеторецкого. В районе Невельского "работал" снайпер.

На Луганском направлении противник бил 11 раз.

"Еще в начале суток боевики обстреляли украинских воинов в районе Катериновки из минометов калибра 120 мм. Из минометов такого же калибра, а также менее мощного калибра 82 мм и 100 мм артиллерии, оккупанты уже вечером дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО вблизи Троицкого", - отметили в штабе.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.

Источник: korrespondent.net