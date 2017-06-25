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25. 06. 2017

В Пакистане более 120 человек сгорели заживо

По меньшей мере 123 человека сгорели заживо и десятки получили травмы в результате возгорания и взрыва нефтевоза вблизи Бахавалпура в провинции Панджаб в Пакистане.

По данным спасательных служб, взрыв произошел в воскресенье утром, когда большое количество людей пришло собрать бензин из перевернувшегося танкера, сообщает Al Jazeera.

Местные источники сообщили изданию, что большинство жертв были жителями соседних районов, собирали топливо с нефтяного танкера, который перевернулся после скола от национальной автомагистрали в Ахмеде Пур Шаркия.

Раненые были доставлены в больницу Бахавалпура и другие медицинские учреждения.

"Количество жертв, как ожидается, возрастет, поскольку многие из пострадавших находятся в критическом состоянии", - сообщает Al Jazeera.

Огонь также уничтожил большое количество мотоциклов и транспортных средств.

Корреспондент издания сообщает, что танкер перевернулся, и "большое количество людей бросилась на место происшествия и начала собирать топливо", которое вылилось из бензовоза.

"Вдруг эту территорию охватило пламя, и большинство людей попали в это пламя. Скорее всего, большинство из них уже несли топливо, поэтому у них не было шансов", - отметил корреспондент.

Он добавил, что большинство тел сожжено до неузнаваемости, а ближайшая больница не имеет ожогового отделения.

Напомним, в Пакистане в пятницу, 23 июня, прогремели несколько взрывов, в которых погибли по меньшей мере 37 человек, еще сотни были ранены.

 

Источник: korrespondent.net
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