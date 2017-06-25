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25. 06. 2017

Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети, сообщает CNN Turk.

Он приехал в мечеть, чтобы принять участие в молитве в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

Врачи оказали турецкому президенту срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

"Дисбаланс произошел из-за проблем с сахаром и артериальным давлением.  Но я уже чувствую себя хорошо", - сообщил позже Эрдоган собравшимся.

Напомним, в США охрана президента Реджепа Эрдогана избила курдскихи и армянских протестующих возле резиденции посла Турции. 

Источник: korrespondent.net
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