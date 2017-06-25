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25. 06. 2017

Жебривский предлагает сделать на Донбассе единую администрацию

 
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предлагает объединить ВГА Донецкой и Луганской областей.
 
"По моему убеждению, правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области. Руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть не меньше уровня заместителя секретаря СНБО и в том числе член правительства, чтобы безотлагательно те вопросы, которые есть на тех территориях, прорабатывать. Первым заместителем должен быть военный человек, который, безусловно, должен осуществлять военную операцию", - отметил он 
в интервью "Радио Свобода".
 
 
Кроме того, Жебривский добавил, что планирует донести до президента эту идею.
 
"Я сейчас завершаю свое видение и, безусловно, рапорт или докладную буду писать на имя президента, сферой ответственности которого являются все эти вопросы. Я думаю, что законопроект обязательно будет учитывать те наставления, которые выставил президент", - сказал он.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрабатывается законопроект о реинтеграции Донбасса. Одним из пунктов соответствующей концепции является создание Оперативного штаба во главе с президентом Украины Петром Порошенко, которому, в частности, будут подчиняться и ВГА. 

Источник: korrespondent.net
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