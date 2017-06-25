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25. 06. 2017

На Донбассе обезвредили диверсантов во главе с гражданином РФ - штаб

 
В зоне АТО уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ, сообщает в воскресенье пресс-центр штаба АТО.
 
"В результате принятых мер четыре боевика были задержаны, а еще двое: командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы. Стоит отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - говорится в сообщении.
 
 
В штабе добавили, что среди пленных был обнаружен еще один гражданина РФ из Алтайского края.
 
Во время задержания было изъято оружие: ПКМ - 2 единицы, СВД - 2 единицы, АК-74 - 2 единицы РПГ- 26 - 1 единица.
 
Начаты следственные действия. Военной прокуратурой сил АТО осуществляется процессуальное руководство.
 
Напомним, что за минувшие сутки, несмотря на перемирие, сепаратисты 26 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в том числе и из запрещенного оружия.
 
В результате обстрелов двое украинских военных погибли, один был ранен, еще двое получили боевые травмы.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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