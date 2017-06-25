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25. 06. 2017

Ситуация с водой на Донбассе критическая - Кабмин

 
Ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
 
Там отметили, что с февраля 2017 года из-за постоянных обстрелов со стороны неподконтрольных Украины территорий Юго-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях.
 
Сейчас работает только одна из двух веток водопровода. Вода по этой ветке подается с приблизительным потерями - 1000 кубических метров в час, согласно данным КП "Вода Донбасса".
 
Это позволяет обеспечить базовые потребности региона в технической и питьевой воде, но постоянно существует угроза новых обстрелов. Как добавили в министерстве, по состоянию на 18:00 24 июня ситуация остается неизменной.
 
 
"Самая большая проблема на сегодня - украинские специалисты не могут выполнять ремонтные работы в буферной зоне и на линии соприкосновения. Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает", - отметили в пресс-службе.
 
Напомним, ранее беспилотник специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружил большую течь в Южно-Донбасском водопроводе.

Источник: korrespondent.net
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