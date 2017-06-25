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25. 06. 2017

В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей

 
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле, сообщает BBC.
 
Наезд произошел в 9:14 по местному времени возле спортивного центра Westgate, где проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам.
 
Сотни людей пришли на мероприятие, чтобы отметить конец Рамадана. В полиции сообщили, что в связи с инцидентом была задержана 42-летняя женщина.
 
Один из очевидцев рассказал: "Из того, что я понял, (женщина) собиралась выехать (с автостоянки) на своем автомобиле, и я думаю, что она потеряла контроль".
 
В полиции сообщили, что инцидент не связан с терроризмом.
 
Напомним, 19 июня в Лондоне микроавтобус намеренно наехал на толпу людей. Инцидент произошел возле мечети Финсбери в 00:20 по местному времени. В это время в мечети именно закончилась молитва и люди выходили наружу.
 
В результате инцидента один человек погиб на месте, восемь доставлены в больницы.

Источник: korrespondent.net
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