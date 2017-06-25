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25. 06. 2017

Гужва выйдет под залог уже завтра – адвокат

Залог за главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву будет внесен уже завтра, в понедельник 26 июня. Об этом заявила его адвокат Елена Лукаш.

Об этом она написала на странице Гужвы в Facebook.

"Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе", – сообщила Елена Лукаш.

Накануне суд арестовал Гужву на два месяца с правом внесения залога в 544 тысячи гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 июня Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько материалов.

По словам самого Гужвы, представители Линько предлагали редакции 20 тысяч долларов за то, чтобы она не публиковала критический материал. По версии главреда, когда посредники получили отказ – сфальсифицировали обвинение в вымогательстве.

Источник: korrespondent.net
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