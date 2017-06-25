Роскомнадзор готовит блокировку Telegram

Роскомнадзор намерен уже через несколько дней заблокировать мессенджер Telegram. Это произойдет, если его владелец Павел Дуров не предоставит данных для внесения компании в реестр организаторов распространения информации, заявил глава федеральной службы Александр Жаров в эфире НТВ.

"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова", – сказал Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, владелец Telegram "последовательно демонстрирует правовой нигилизм" и подвергает риску жизни миллионов человек.

"Нежелание Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира – насколько я знаю, это так – позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации", – утверждает глава Роскомнадзора.

Жаров также сказал, что "при оптимистическом варианте" мессенджер будет внесен в реестр после ответа Дурова, "дальше Павел Валериевич демонстрирует, что он готов работать в российском правовом поле, и пока все".

На этой неделе владелец Telegram ответил на упрек главы Роскомнадзора о якобы нейтральном отношении к террористам. Он предложил чиновникам ознакомиться с ежедневной статистикой блокировок.

Также Дуров назал парадоксальной позицию надзорного ведомства, учитывая, что Telegram нейтрален по отношению к России.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Павел Дуров рассказал о том, как его программистов пытались завербовать в США.

Источник: korrespondent.net