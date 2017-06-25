Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июня 2017, воскресенье, 17:14
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
25. 06. 2017

Роскомнадзор готовит блокировку Telegram

Роскомнадзор намерен уже через несколько дней заблокировать мессенджер Telegram. Это произойдет, если его владелец Павел Дуров не предоставит данных для внесения компании в реестр организаторов распространения информации, заявил глава федеральной службы Александр Жаров в эфире НТВ.

"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова", – сказал Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, владелец Telegram "последовательно демонстрирует правовой нигилизм" и подвергает риску жизни миллионов человек.

"Нежелание Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира – насколько я знаю, это так – позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации", – утверждает глава Роскомнадзора.

Жаров также сказал, что "при оптимистическом варианте" мессенджер будет внесен в реестр после ответа Дурова, "дальше Павел Валериевич демонстрирует, что он готов работать в российском правовом поле, и пока все".

На этой неделе владелец Telegram ответил на упрек главы Роскомнадзора о якобы нейтральном отношении к террористам. Он предложил чиновникам ознакомиться с ежедневной статистикой блокировок.

Также Дуров назал парадоксальной позицию надзорного ведомства, учитывая, что Telegram нейтрален по отношению к России.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Павел Дуров рассказал о том, как его программистов пытались завербовать в США.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.