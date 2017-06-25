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25. 06. 2017

На Луганщине перевернулась маршрутка: 12 пострадавших

Сегодня утром маршрутный микроавтобус Mersedes-Benz Спринтер съехал из трассы и опрокинулся в районе села Нижняя Ольховая Станично-Луганского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, ДТП случилось в 07:30 на трассе Беловодск – Станица Луганская.

"По предварительным данным, водитель маршрутного такси съехал с трассы и опрокинулся, вследствие чего пострадало 12 человек, из них два ребенка 14 и 3 лет", – говорится в сообщении.

Спасатели помогли выбраться пассажирам из маршрутного такси и передали их медикам. Причина ДТП устанавливается.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Киеве в маршрутке №455 взорвалась охлаждающая система. Тогда пострадали пять человек, включая водителя.

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Источник: korrespondent.net
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