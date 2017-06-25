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25. 06. 2017

Число жертв пожара в Пакистане приближается к 150

Количество погибших в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане возросло до 148 человек, сообщает АР со ссылкой на спасательные службы.

По информации агентства, еще 50 человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 123 погибших. По предварительным данным, водитель грузовика с цистерной не справился с управлением, его машина перевернулась и позже загорелась. Но до этого у цистерны собрались люди, чтобы собрать разливавшее топливо.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 июня в Пакистане прогремели несколько взрывов, в которых погибли по меньшей мере 37 человек, еще сотни были ранены.

Источник: korrespondent.net
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