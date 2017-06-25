В Вашингтоне анонсировали уход посла России в США

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк вскоре покинет свой пост.
"Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США. Я желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, даже когда мы расходились во взглядах", – написал Макфол в своем Twitter.
As Ambassador Kislyak gets ready to leave @RusEmbUSA, I wish him well. While in the USG, I enjoyed working with him, even when we disagreed.— Michael McFaul (@McFaul) 25 июня 2017 г.
Российская сторона пока не предоставила официальных комментариев по поводу судьбы Кисляка.
Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в комитете Госдумы по международным делам сообщал, что на пост посла России в США уже одобрена кандидатура замглавы МИД РФ Анатолия Антонова.
Как сообщал Корреспондент.net, в последние месяцы в США активно обсуждали персону Сергея Кисляка в связи с его контактами с представителями команды нынешнего президента Дональда Трампа.
Так, в СМИ появилась информация о том, что зять и советник президента США Джаред Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с послом России в США Сергеем Кисляком во время президентской кампании Трампа в 2016 году и после нее.
Кроме того, экс-директор ФБР Джеймс Коми на закрытых слушаниях сообщил сенаторам о встречах Кисляка и действующего генпрокурора США Джеффа Сешнса.
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Источник: korrespondent.net