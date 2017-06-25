Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июня 2017, воскресенье, 18:40
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
25. 06. 2017

В Вашингтоне анонсировали уход посла России в США

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк вскоре покинет свой пост.

"Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США. Я желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, даже когда мы расходились во взглядах", – написал Макфол в своем Twitter.

As Ambassador Kislyak gets ready to leave @RusEmbUSA, I wish him well. While in the USG, I enjoyed working with him, even when we disagreed.

— Michael McFaul (@McFaul) 25 июня 2017 г.

Российская сторона пока не предоставила официальных комментариев по поводу судьбы Кисляка.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в комитете Госдумы по международным делам сообщал, что на пост посла России в США уже одобрена кандидатура замглавы МИД РФ Анатолия Антонова.

Как сообщал Корреспондент.net, в последние месяцы в США активно обсуждали персону Сергея Кисляка в связи с его контактами с представителями команды нынешнего президента Дональда Трампа.

Так, в СМИ появилась информация о том, что зять и советник президента США Джаред Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с послом России в США Сергеем Кисляком во время президентской кампании Трампа в 2016 году и после нее.

Кроме того, экс-директор ФБР Джеймс Коми на закрытых слушаниях сообщил сенаторам о встречах Кисляка и действующего генпрокурора США Джеффа Сешнса.

РФ хотела влиять на Трампа через советников − СМИ

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.