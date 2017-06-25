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25. 06. 2017

Германия запретила охранникам Эрдогана въезд на саммит G20

Власти Германии уведомили Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию на саммит "большой двадцатки" 7 и 8 июля в Гамбурге.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на анонимный источник в официальном Берлине.

Федеральное ведомство по охране конституции предупреждает, что Гамбург может стать площадкой уличных баталий между сторонниками и противниками президентов Турции и США с участием курдских активистов, а также различных левых и правых экстремистов.

"Прокурдские активисты могут нападать на  турок-националистов и наоборот", заявил изданию представитель ведомства. Только в самом Гамбурге насчитывается около 600 сторонников запрещенной в Германии Рабочей партии Курдистана. Всего же, по различным данным, в ФРГ проживают порядка 14 тысяч последователей РПК. И визит Эрдогана в Германию, отмечается в записке, подготовленной ведомством, приведет к мобилизации обеих сторон. Как прокурдских активистов, так и турок-националистов. 

Немецкие власти, отмечает издание, категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге.

"На наших улицах только полиция Гамбурга будет иметь право голоса и более никто другой. Это также распространяется и на иностранные силы безопасности", - заявил сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Энди Гроте.

Напомним, инцидент с потасовкой с участием охранников Эрдогана и прокурдских активистов произошел 17 мая в ходе визита Эрдогна в США для встречи с Дональдом Трампом неподалеку от резиденции турецкого посла в Вашингтоне. В ходе столкновений несколько человек получили травмы разной степени тяжести, двое были задержаны.

Американские правоохранители, расследовавшие инцидент пришли к выводу, что действия охранников, атаковавших демонстрантов были неоправданно агрессивными. После чего в середине июня в США были выданы ордера на арест 12 телохранителей Эрдогана.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net
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