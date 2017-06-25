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25. 06. 2017

В Афганистане талибы убили 10 силовиков

Десять сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков движения Талибан на контрольно-пропускной пункт на плотине Салма в западной части Афганистана.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Герат Фархада Джалани.

По его словам, еще четверо полицейских были ранены. Также во время боя были убиты четверо боевиков.

Проект плотины, где произошла большая реконструкция на сумму 300 миллионов долларов, был завершен в 2016 году. Дамба высотой более 100 метров и шириной 540 метров должна давать 42 мегаватта электроэнергии в год и помочь в орошении 75 тысяч гектаров земли в провинции Герат.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в афганской провинции Забул полицейский застрелил шестерых коллег на пункте пропуска и отдал оружие боевикам Талибана.

Источник: korrespondent.net
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