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25. 06. 2017

В Бишкеке построили самую большую мечеть в Средней Азии

В столице Кыргызстана Бишкеке завершилось строительство самой большой мечети в Средней Азии. Остались лишь работы по благоустройству территории, передает Анадолу.

Площадь крытой части мечети составляет 7,5 тысяч кв.м. Внутри здания смогут одновременно молиться до 6 тысяч прихожан. С учетом близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достичь 20 тысяч человек. Мечеть имеет четыре минарета высотой в 70 метров и два входа.

Комплекс включает парковку на 500 автомобилей, помещения для организации курсов чтения Корана, конференц-зал, столовую и фонтан.

Отмечается, что возведение мечети в стиле архитектуры Османского периода началось в Бишкеке в 2012 году. Здание построено наподобие мечети в районе Коджатепе в Анкаре.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети. Врачи оказали главе государства срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

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Источник: korrespondent.net
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