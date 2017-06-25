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25. 06. 2017

В Крыму призвали в армию почти две тысячи человек

В аннексированном Крыму военкоматы более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в армию России. Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на информацию пресс-службы Южного военного округа РФ, по состоянию на 23 июня более 1,7 тысяч крымчан прибыли в части для прохождения военной службы.

Примерно столько же новобранцев прибыли для прохождения службы на Черноморском флоте РФ, или 65% от общего числа призывников.

Как сообщал Корреспондент.net, в ООН считают призыв жителей Крыма на военную службу в российской армии нарушением положений Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время.

Напомним, в этом году Россия планирует призвать в армию из Крыма почти пять тысяч человек. Это на тысячу человек больше, чем в 2016 году.

Первые призывники из Крыма уже служат в России. До этого они служили на территории полуострова.

Источник: korrespondent.net
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