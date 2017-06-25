В Индии семь туристов погибли на канатной дороге

В индийском штате Кашмир на горнолыжном курорте Гульмарг погибли не менее семи туристов в результате падения кабины на канатной дороге. Об этом пишет India Today.

"По меньшей мере, семь туристов погибли и около 100, как считается, оказались в "подвешенном состоянии" в Гульмарге после того, как на кабину упала сосна", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что кабина упала после того, как ветер свалил сосну, а дерево, падая, оборвало трос. В кабинке была семья из Дели в составе четырех человек, в том числе двое детей, и местный гид. Кем были еще две жертвы, не уточняется.

Сейчас проводится спасательная операция.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Индии на свадьбе погибли 23 человека, еще 28 получили ранения в результате обрушения части стены, которая накрыла гостей торжества.

Источник: korrespondent.net