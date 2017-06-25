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25. 06. 2017

В Испании эвакуированы тысячи человек из-за пожара

Свыше двух тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в районе муниципалитета Могер в испанской Андалусии. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

По имеющейся информации, огонь вспыхнул вечером в национальном парке Доньяна. Борьбу с огнем ведут несколько сотен человек, в распоряжении которых имеется авиация.

Владельцы местных баров и магазинов закрыть свои заведения из-за "пепельного дождя", который осыпал крыши и террасы.

Причина возгорания не определена. Однако спасатели не исключают человеческий фактор. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате сильных лесных пожаров в Португалии погибли 62 человека, еще 54 госпитализированы. Они были размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту.

Источник: korrespondent.net
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