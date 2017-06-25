Министр США приедет в Киев обсуждать приватизацию

Министра энергетики США Рик Перри приедет в Украину в Украину в августе текущего года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"У нас есть много о чем говорить, и в частности об участии американских компаний в приватизации украинских энергетических компаний – как энергосбыта, так и энергогенерации", – сказал Порошенко.

Он также добавил, что Украина достигла договоренности с США о возможности закупки 2 млн тонн угля.

"Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса... Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании по конкурентным ценам. При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 млн тонн угля", – добавил президент.

Также Порошенко сообщил, что будет увеличена доля американских поставщиков ядерного топлива – компании Westinghouse – в Украине до 55%".

Как сообщал Корреспондент.net, в ходе визита в США Петр Порошенко обсуждал вопросы приватизации с министром торговли США Уилбуром Россом.

Источник: korrespondent.net