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25. 06. 2017

Порошенко: Передали Трампу доказательства о присутствии России на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства о присутствии российских войск на территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

"Предоставлены не просто аргументы, а материалы – документы, фотографии, карты, шевроны и много других вещей, которые четко доказывают российское присутствие на Донбассе", – сказал Порошенко.

Он объяснил, что цель этой передачи данных – вооружить в достаточной мере Трампа аргументами в преддверии саммита "большой двадцатки", который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля, и во время которого Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Порошенко также выразил надежду, что вопрос поставок Вашингтоном оборонительного оружия Киеву решится до октября, то есть до конца нынешнего бюджетного года в США.

По словам президента, в течение двух-трех месяце в Украину приедет министр обороны США Джеймс Мэттис, и во время этого визита могут быть подписаны "оборонные соглашения".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Порошенко объявил о визите в Украину министра энергетики США Рика Перри для обсуждения вопросов о приватизции предприятий и покупке Киевом 2 млн тонн угля.

Источник: korrespondent.net
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