В США не дали конкретики по оружию для Украины

В ходе поездки президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву. Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам.

"Относительно оборонных соглашений мы сегодня фактически имеем согласованный текст. Могу сказать, что в ближайшее время, в течение двух-трех месяцев мы ожидаем визит министра обороны США в Украину и во время этого визита мы надеемся, что соглашения будут подписаны", – сказал Порошенко.

По его словам, сейчас активно продвигается и процесс предоставления Украине оборонительного оружия, соглашения о военно-техническом сотрудничестве, сотрудничестве в научно-исследовательских разработках и во многих других направлениях.

"Это абсолютно четкие и конкретные соглашения, беспрецедентные, которые Украина никогда не имела в наших отношениях с США", – заверил Порошенко.

Он также выразил надежду, что вопрос поставок Вашингтоном оборонительного оружия Киеву решится до октября, то есть до конца нынешнего бюджетного года в США.

По словам президента, в течение двух-трех месяце в Украину приедет министр обороны США Джеймс Мэттис, и во время этого визита могут быть подписаны "оборонные соглашения".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Петр Порошенко рассказал о передаче Дональду Трампу доказательств о присутствии России на Донбассе.

Источник: korrespondent.net