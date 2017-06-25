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25. 06. 2017

В Киев приедут главы Госдепа, НАТО и ООН

В ближайшее время Украину с визитами посетит ряд лидеров международных организаций и правительства США. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Мы ожидаем уже в июле визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, где также будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ожидаем визит генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который также состоится в июле", – сказал глава государства.

Достигнута договоренность о визите в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы ожидается приезд министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Порошенко констатировал, что Украина в последнее время имеет очень высокую дипломатическую активность.

"Это яркое подтверждение, что после того, как страна была объектом внешней политики, Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", – резюмировал глава государства.

Как сообщал Корреспондент.net, в ходе поездки президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву.

Источник: korrespondent.net
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