Нардепа Савченко забросали яйцами в Николаеве

Сегодня внефракционного народного депутата Надежду Савченко забросали яйцами в Николаеве во время встречи с горожанами.

Как сообщает местное издание НикВести, на встрече с Савченко представители Правого сектора, Национального корпуса и ВО Свобода обвиняли ее в том, что она "работает на российскую власть и ФСБ" и "ведет переговоры с террористами".

Со стороны националистов в народного депутата полетели яйца. Также произошла короткая потасовка.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Винницкой области облили зеленкой Михаила Саакашвили. Он потребовал 50 евро компенсации у Петра Порошенко за испорченную футболку.

Источник: korrespondent.net