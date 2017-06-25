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25. 06. 2017

В Стамбуле полиция разогнала участников марша ЛГБТ

Сегодня в Стамбуле полиция разогнала участников несанкционированного марша за права за права секс-меньшинств, передает AFP.

Небольшие группы людей собирались на подходах к площади Таксим, но силовиков было во много раз больше. Правоохранители задержали несколько человек, а также применили резиновые пули, для того чтобы разогнать собравшихся.

Власти Стамбула уже третий год подряд запрещают гей-парад. В этом году губернатор Стамбула мотивировал свое решение тем, что акция "угрожает безопасности туристов и общественному порядку".

Как сообщал Корреспондент.net, в июне 2016 года полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников ЛГБТ-марша, которые собрались, несмотря на запрет властей.

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Источник: korrespondent.net
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