Журналист показал разрушенный обстрелами завод в Донецке

Завод Точмаш в Донецке на улице Жмуры пострадал от обстрела в первой половине июня. Об этом сообщил журналист Сергей Голоха.

"Выбрался, наконец, на днях посмотреть на последствия обстрела Точмаша и его окрестностей, который случился 14 июня", – написал он на своей странице в Facebook и опубликовал несколько фотографий с места событий.

На фасаде здания видны многочисленные повреждения, разбитые окна, а также отверстия в стенах от прямых попаданий.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Донецке прекратил работу металлургический завод ДМЗ. Это произошло из-за отсутствия дизельного топлива.

Источник: korrespondent.net