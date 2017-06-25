В сирийской армии заявили про новый удар Израиля

Командование сирийской правительственной армии заявило, что ВВС Израиля вновь атаковали их позиции на Голанских высотах, передает РИА Новости со ссылкой на заявление командования Сирии.

В заявлении, в частности, указано, что "Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций".

Отметим, что это не первый подобный инцидент за два дня. Ранее израильские военные сообщили, что авиация уничтожила два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет в ответ на десяток снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Граница между Сирией и Израилем составляет около 80 километров. Между странами до сих пор нет дипломатических отношений. Дамаск никогда не признавал существования государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебную страну. Напомним, правительство Сирии сообщило, что силы международной коалиции, возглавляемой США, сбили военный самолет сирийских ВВС.

В ответ на такие действия, Министерство обороны России заявило, что прекращает взаимодействие с Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

США на российском прицеле. Новый конфликт в Сирии

Источник: korrespondent.net