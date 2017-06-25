Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2017, понедельник, 00:49
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
25. 06. 2017

В сирийской армии заявили про новый удар Израиля

Командование сирийской правительственной армии заявило, что ВВС Израиля вновь атаковали их позиции на Голанских высотах, передает РИА Новости со ссылкой на заявление командования Сирии.

В заявлении, в частности, указано, что "Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций".
 
Отметим, что это не первый подобный инцидент за два дня. Ранее израильские военные сообщили, что авиация уничтожила два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет в ответ на десяток снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
Граница между Сирией и Израилем составляет около 80 километров. Между странами до сих пор нет дипломатических отношений. Дамаск никогда не признавал существования государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебную страну.
Напомним, правительство Сирии сообщило, что силы международной коалиции, возглавляемой США, сбили военный самолет сирийских ВВС. 
 
В ответ на такие действия, Министерство обороны России заявило, что прекращает взаимодействие с Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
 
США на российском прицеле. Новый конфликт в Сирии

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.