В Ирландии телеведущего сдуло ветром в эфире

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.
Видеоролик Хартиган выложил на своем YouTube-канале.
"Мать-природа снова победила", − отметил он.
Во время прямого эфира телепередачи Ireland AM 23 июня Хартигана, рассказывавшего о погоде, отнесло в сторону сильным порывом ветра. Спустя несколько секунд ведущий сумел вернуться в кадр, однако его зонт оказался сломан.
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Ранее сообщалось, что дети сорвали прямой эфир корреспондента BBC, который он вел из дому.