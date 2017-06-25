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25. 06. 2017

В Ирландии телеведущего сдуло ветром в эфире

 
Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.
 
Видеоролик Хартиган выложил на своем YouTube-канале.
 
"Мать-природа снова победила", − отметил он.
 
Во время прямого эфира телепередачи Ireland AM 23 июня Хартигана, рассказывавшего о погоде, отнесло в сторону сильным порывом ветра. Спустя несколько секунд ведущий сумел вернуться в кадр, однако его зонт оказался сломан.
 
 
Насквозь промокшие Путин и Медведев стали мемом
 
Ранее сообщалось, что дети сорвали прямой эфир корреспондента BBC, который он вел из дому.

Источник: korrespondent.net
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