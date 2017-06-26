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26. 06. 2017

Порошенко: На встрече Трамп спрашивал чем помочь

 
Президент Украины Петр порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что во время встречи в Вашингтоне, американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическое партнерство с Украиной.
 
"Если говорить о главных моих впечатлениях от визита в США и от встречи с Президентом Трампом − ключевая его позиция была не давать советы, а он четко спрашивал: "Петр, чем тебе помочь?". Это позиция настоящего партнера, настоящего друга Украины», − подчеркнул Порошенко.
 
"Что касается рукопожатия − это было рукопожатие партнеров. И общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнерская, очень надежная и я себя чувствовал очень комфортно", − добавил глава государства.
 
Петр Порошенко подчеркнул, что одной из основных задач его визита в Вашингтон было проинформировать новую американскую администрацию о ситуации в Украине и на ее оккупированных территориях.
 
Напомним, Порошенко заявил, что во время встречи в Белом доме он предоставил Трампу доказательства военного присутствия России на Донбассе.
 
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Источник: korrespondent.net
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