Порошенко: На встрече Трамп спрашивал чем помочь

Президент Украины Петр порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что во время встречи в Вашингтоне, американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическое партнерство с Украиной.

"Если говорить о главных моих впечатлениях от визита в США и от встречи с Президентом Трампом − ключевая его позиция была не давать советы, а он четко спрашивал: "Петр, чем тебе помочь?". Это позиция настоящего партнера, настоящего друга Украины», − подчеркнул Порошенко.

"Что касается рукопожатия − это было рукопожатие партнеров. И общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнерская, очень надежная и я себя чувствовал очень комфортно", − добавил глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что одной из основных задач его визита в Вашингтон было проинформировать новую американскую администрацию о ситуации в Украине и на ее оккупированных территориях.

Напомним, Порошенко заявил, что во время встречи в Белом доме он предоставил Трампу доказательства военного присутствия России на Донбассе.

В США не дали конкретики по оружию для Украины

Источник: korrespondent.net