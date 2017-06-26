Штаб: Возможны провокации противника на Луганщине

В пресс-центре штаба АТО сообщили в Facebook, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) предупреждает о возможных провокациях со стороны сепаратистов ЛНР, имеющих целью сорвать перемирие и скомпрометировать ВСУ.

"По обнародованной в СМИ информации в районе проведения АТО была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника в составе шести боевиков. Украинская сторона СЦКК предвидит, что это только начало активизации действий незаконных вооруженных формирований ОРЛО, которые в дальнейшем могут привести к существенному обострению ситуации на Востоке Украины", − отметили в штабе.

Украинская сторона СЦКК опасается, что сепаратисты ЛНР могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного населения в населенных пунктах на Луганском направлении с целью обвинения в этих действиях ВСУ, их компрометации и срыва перемирия, установленного на период сбора урожая.

Напомним, с 00.00 24 июня на Донбассе вступило в силу очередное перемирие на период уборки урожая. В штабе отметили, что за сутки 24 июня, несмотря на перемирие, сепаратисты 26 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

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Источник: korrespondent.net