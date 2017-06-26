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26. 06. 2017

В Колумбии затонула лодка с 150 туристами

 

В Колумбии затонула лодка, на которой находились порядка 150 туристов, передает The Associated Press.

Инцидент произошел в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны. 

Военно-воздушные силы Колумбии сообщили о проведении спасательной операции, к месту происшествия направили вертолет.
 
В то же время мэр города Медельин, расположенного к западу от водохранилища, сообщил об отправке пожарных и водолазов в Гуатапе.
 
Власти пока не сообщили, сколько человек были спасены или считаются пропавшими без вести.
 
Выжившие в крушении сообщили местным СМИ, что лодка под названием Эль-Альмиранте оказалась перегруженной, и ни один из пассажиров на борту не был одет в спасательные жилеты.

Ранее сообщалось, что в районе таиландского курорта Паттайя затонула прогулочная лодка, на борту которой были 23 туриста из Индии.

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Источник: korrespondent.net
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