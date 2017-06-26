Глава МИД Венгрии обвинил Еврокомиссию в шантаже

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за давление на страны Центральной Европы в связи с миграционным кризисом, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, Еврокомиссия запустила процедуры против Венгрии, Польши и Чехии из-за отказа принять беженцев согласно квотам ЕС, которые могут привести к санкциям против этих стран.

"Вместо того чтобы решать проблему, Еврокомиссия выбирает Венгрию, Чехию и Польшу, центральноевропейские страны и шантажирует их, угрожая наказанием", − заявил Сийярто в интервью телеканалу Беларусь-1.

"Почему они не занимаются реальными вопросами? (...) Вместо этого они устраивают демонстративную порку тем странам, которые открыто говорят о вызовах и угрозах", − сказал он.

По его мнению, "Европейский союз относится к проблеме мигрантов с лицемерием".

"Мы позволили полутора миллионам нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы без всякого контроля и регулирования: никто никого не проверял, мы не знаем, кто эти люди, зачем они пришли, каковы их планы. Очевидно, это огромный риск", − отметил Сийярто.

"Мы уже видим, что Европа столкнулась с самой серьезной террористической волной именно сейчас: теракты случаются почти ежемесячно, это просто сумасшествие", − подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Польша и Австрия не принимают беженцев согласно квотам ЕС, несмотря на угрозу санкций.

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Источник: korrespondent.net