США призвали арабские страны к диалогу с Катаром

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что некоторые из требований, выдвинутых четырьмя арабскими странами во главе с Саудовской Аравией в адрес Катара в обмен на отмену санкций, трудновыполнимы, и призвал стороны к диалогу, передает русская служба ВВС.

Тиллерсон отметил, что условия, выдвинутые арабскими странами, представляют основу для диалога, способного разрешить эту кризисную ситуацию.

Напомним, ранее министр иностранных дел Катара назвал нереалистичным список условий, выдвинутых Саудовской Аравией и ее союзниками − Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Тиллерсон отметил, что Катар изучает эти требования, и призвал все стороны сесть вместе и выработать меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом. "Чтобы разрядить обстановку, надо убавить тон", − считает глава Госдепа. Как сообщал Корреспондент.net , Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Дохи разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал Al Jazeera. Катару был установлен срок в 10 дней на выполнение этих требований. Ранее крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Источник: korrespondent.net