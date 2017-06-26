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26. 06. 2017

В МИД РФ ответили на сообщение об уходе посла России в США

 
Спикер Министерства иностранных дел Росии Мария Захарова в эфире радиостанции Говорит Москва прокомментировала сообщение экс-посла США в России Майкла Макфола о возможном уходе с должности российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка, передает РИА Новости.
 
Напомним, Макфол сообщил, что вскоре покинет свой пост посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк.
 
"Подобные заявления − фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере", − заявила Захарова.
 
Она подчеркнула, что вопросы ротации российских послов относятся к компетенции президента России, но никак не "отставного американского чиновника".
Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 год. Сейчас въезд в Россию ему запрещен с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона". Захарова ранее отмечала, что за годы работы на посту посла в Москве Макфол продемонстрировал "абсолютную профессиональную непригодность".

Отметим, российский посол в Вашингтоне фигурирует в расследовании влияния РФ на выборы в США.

Ранее сообщалось, что зять и советник президента США Джаред Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с Кисляком. А экс-директор ФБР Джеймс Коми на закрытых слушаниях в Сенате сообщил о трех встречах действующего генпрокурора США Джеффа Сешнса и посла РФ.

Источник: korrespondent.net
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