В МИД РФ ответили на сообщение об уходе посла России в США

Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 год. Сейчас въезд в Россию ему запрещен с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона". Захарова ранее отмечала, что за годы работы на посту посла в Москве Макфол продемонстрировал "абсолютную профессиональную непригодность".
Отметим, российский посол в Вашингтоне фигурирует в расследовании влияния РФ на выборы в США.
Ранее сообщалось, что зять и советник президента США Джаред Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с Кисляком. А экс-директор ФБР Джеймс Коми на закрытых слушаниях в Сенате сообщил о трех встречах действующего генпрокурора США Джеффа Сешнса и посла РФ.
Источник: korrespondent.net