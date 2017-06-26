Власти Колумбии сообщили о погибших при крушении лодки

Власти Колумбии информировали, что три человека погибли после того, как лодка со 150 пассажирами затонула в водохранилище неподалеку от города Гуатапе, передает The Associated Press.

Кроме того, сообщается о 30 пропавших без вести. В настоящий момент спасательная операция с привлечением вертолета и дайверов продолжается.

Напомним, лодка со 150 пассажирами затонула в департаменте Антьокия в Колумбии. ВВС страны сообщили о проведении спасательной операции.

Ранее в столице Колумбии Боготе произошел мощный взрыв в торговом центре. В результате инцидента три человека погибли и 11 получили ранения. По подозрению в причастности к взрыву самодельной бомбы в торговом центре были задержаны восемь человек.

Источник: korrespondent.net