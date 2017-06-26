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26. 06. 2017

Власти Колумбии сообщили о погибших при крушении лодки

 
Власти Колумбии информировали, что три человека погибли после того, как лодка со 150 пассажирами затонула в водохранилище неподалеку от города Гуатапе, передает The Associated Press.
 
Кроме того, сообщается о 30 пропавших без вести. В настоящий момент спасательная операция с привлечением вертолета и дайверов продолжается.
 
Напомним, лодка со 150 пассажирами затонула в департаменте Антьокия в Колумбии. ВВС страны сообщили о проведении спасательной операции.
 
Ранее в столице Колумбии Боготе произошел мощный взрыв в торговом центре. В результате инцидента три человека погибли и 11 получили ранения. По подозрению в причастности к взрыву самодельной бомбы в торговом центре были задержаны восемь человек. 

Источник: korrespondent.net
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