Порошенко: В США не смягчат санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчить санкции против России.

Напомним, республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по новым санкциям против России. Такие действия в СМИ расценили как возможность смягчить санкции.

"Я хотел бы категорически опровергнуть эту позицию. Мы имели очень обстоятельный разговор и со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, и с лидером демократического меньшинства госпожой Пэлэс о том, что в Конгрессе существует полная поддержка санкций. И дискуссии ведутся исключительно о полномочиях президента США относительно того, может ли президент единолично отменять санкции, потребуется ли определенное обсуждение в Сенате", − подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что не видит дискуссии о содержательной части санкций и высказал мнение, что они будут обсуждаться во время визита Трампа в Европу.

"Кроме того, США должны играть ту же роль лидера по координации и объединения трансатлантического сотрудничества, координации санкций в рамках "Большой семерки", и вместе с Европейским Союзом. В противном случае эти санкции были бы неэффективными", − считает глава государства.

Порошенко: На встрече Трамп спрашивал чем помочь

Как сообщал Корреспондент.net , Порошенко анонсировал визиты в Украину лидеров международных организаций и правительства США.

Источник: korrespondent.net