Премьер Канады с семьей участвовал в прайд-параде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто, передает Укринформ.

Отмечается, что Трюдо стал первым главой правительства Канады, который прошел в прайд-параде во время пребывания на посту.

В колонне парада также двигалась премьер-министр провинции Онтарио Кэтрин Уин, мэр Торонто Джон Тори и многие другие известные деятели федерального и провинциального уровней. Впервые участие в параде взял лидер коренных народов Канады Пери Белегард.

Особенностью нынешнего парада в Торонто стало полное отсутствие полицейских в форме. По убеждению организаторов мероприятия, присутствие одетых по форме правоохранителей отпугнуло бы от участия представителей маргинализированных общин.

Напомним, 18 июня в Киеве состоялся Марша равенства, во время которого произошли стычки с полицией, однако обошлось без пострадавших. В марше приняли участие послы Канады и Великобритании, а текже представители офиса ООН.

Источник: korrespondent.net