СМИ: Трамп знал, что химатаки в Идлибе не было

Известный американский журналист Сеймур Херш сообщил в газете Die Welt, что президент США Дональд Трамп, приказывая нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии, знал, что власти страны не применяли химоружие.

Напомним, США обвинили сирийское правительство в применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб, где погибли, по разным данным, около 100 человек. Позже Вашингтон совершил ракетный удар по авиабазе Шайрат, утверждая, что именно оттуда могла быть совершена химатака.

Собеседники Херша в разведке и военных кругах США рассказали, что Трамп, принимая решение о ударе, не считался с мнением аналитиков. Он отдал приказ, несмотря на предостережения спецслужб об отсутствии доказательств применения химоружия.

Журналист утверждает, что в Вашингтоне знали о планах ВВС Сирии ударить 4 апреля по Хан-Шейхуну с помощью обычных снарядов. По его словам, российская сторона заранее детально уведомила об ударе силы коалиции и непосредственно ЦРУ.

Как пишет Херш, удар ВВС Сирии пришелся по двухэтажному зданию из шлакоблоков в северной части Хан-Шейхуна, где проходили переговоры лидеров разных террористических группировок. По оценкам американской разведки, в результате погибли четверо лидеров боевиков.

В подвале здания, по которому был нанесен удар, находился склад с оружием, боеприпасами, а также различными медикаментами, удобрениями и другими химикатами, в том числе на основе хлора. Американские спецслужбы пришли к выводу, что сброшенный снаряд вызвал ряд вторичных детонаций в результате чего образовалось облако ядовитого газа.

Спустя часы после удара мировые СМИ распространили видео и фото из Хан-Шейхуна. На них изображены люди, якобы умирающие от действия нервно-паралитического газа зарина.

По словам источника Херша, посмотрев на фотографии "отравленных девочек", Трамп принял решение нанести "ответный удар". Американский лидер пришел к выводу, что это "зверство Асада", а доводы разведки об отсутствии доказательств слушать не стал.

Херш отмечает, что спустя пять дней Белый дом собрал американских журналистов на закрытый брифинг. На нем было объявлено, что упорное отрицание Россией химатаки − ложь, поскольку Трамп уже заявил о применении зарина.

Путин заявил о двух версиях химатаки в Сирии

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что химатака в провинции Идлиб была сфальсифицирована США и террористами, которых якобы поддерживает Вашингтон, а президент России.

Источник: korrespondent.net