Порошенко: Северный поток-2 − месть Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что проект газопровода Северный поток-2, который будет проходить из России в Германию через Балтийское море, является серьезной угрозой Украине, которую формирует РФ.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере...", − отметил глава государства.

Ранее Порошенко заявил, что проект Северный поток-2 является угрозой не только для Украины, но и для всего Европейского Союза.

Польша намерена заблокировать Северный поток

Источник: korrespondent.net