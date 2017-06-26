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26. 06. 2017

Порошенко: Северный поток-2 − месть Украине

 
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что проект газопровода Северный поток-2, который будет проходить из России в Германию через Балтийское море, является серьезной угрозой Украине, которую формирует РФ.
 
"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере...", − отметил глава государства.
 
Ранее Порошенко заявил, что проект Северный поток-2 является угрозой не только для Украины, но и для всего Европейского Союза.
 
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Источник: korrespondent.net
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