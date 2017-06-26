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26. 06. 2017

В РФ против поставок в Украину любого вида оружия

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, как летального, так и оборонительного, поскольку граница между этими видами оружия размыта, передает РИА Новости.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Вашингтоне не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву, однако он надеется на решение вопроса в течение двух-трех месяцев.

"Как военный человек скажу, что сегодня само понятие "оборонительное оружие" весьма относительно… Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война", − подчеркнул политик.
 
"Нельзя сбрасывать со счетов и так называемый психологический момент. Эти поставки будут восприняты Киевом как подтверждение правильности проводимого им курса в Донбассе, что еще больше дестабилизирует ситуацию", − считает Клинцевич.
 
Он отметил, что вопросы возможных поставок на Украину американского оружия должны рассматриваться в тесной увязке с другими проблемами в российско-американских отношениях.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Порошенко заявил, что во время встречи в Белом доме он предоставил Трампу доказательства военного присутствия России на Донбассе. 
 
Парубий: В США открыт вопрос оружия для Украины

Источник: korrespondent.net
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